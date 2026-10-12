Бомба рани 20 ученици и учители в Израел

О коло 20 души бяха ранени, някои от тях тежко, при експлозия днес, докато група израелски гимназисти се разхождаха близо до ливанската граница, като се подозира, че инцидентът е предизвикан от невзривен снаряд, съобщиха официални лица.
Военните съобщиха, че на мястото на инцидента в Северен Израел са били изпратени войници и хеликоптери. Това е район, от който израелските сили бомбардират Ливан, откъдето бойци от „Хизбула“ периодично изстрелват ракети през границата.
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Позовавайки се на медицински източници, израелската полиция заяви, че „първоначалното подозрение е, че е причинено от невзривен снаряд, в резултат на което около 20 души са ранени с различна степен на тежест“.
При инцидента са пострадали както ученици, така и служители на религиозно училище, докато са били на екскурзия, съобщи общината на северния град Маалот-Таршиха.
Премиерът Бенямин Нетаняху отмени плановете си и проведе оценки относно „сериозния инцидент“, съобщи кабинетът му.
„Премиерът поиска да се гарантира, че ранените ще бъдат евакуирани възможно най-бързо до болници и продължава да провежда текущи оценки“, се казва в изявление на офиса на Нетаняху.
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Военните съобщиха, че на мястото на инцидента са войници, които оказват помощ, пратени са и хеликоптери на военновъздушните сили.
Israeli police, army block site of explosion near Lebanese border https://t.co/ElROLtJpuM— Reuters (@Reuters) October 12, 2026