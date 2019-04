А ктрисата Джоан Колинс благодари на екипите за спешна помощ и на огнеборците, които успели да помогнат за потушаването на „ужасяващите“ пламъци в апартамента й в Централен Лондон, съобщава Би Би Си.

От лондонската пожарна служба уточняват, че техни екипи са се отзовали на сигнал за пожар в 7-етажна сграда в „Ийтън плейс“, в район Белгравия, в ранния неделен следобед. За около 40 минути 10 огнеборци успели да потушат пламъците.

Актрисата е получила медицинска помощ на място, след като вдишала токсичен дим.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ДЖОАН КОЛИНС

Тя благодарила и на своя съпруг „герой“ Пърси Гибсън, който упорито се опитвал да потуши пламъците с пожарогасител до идването на огнеборците.

THANK U from the bottom of my ❤️ to the marvelous @LondonFire who attended to the terrifying fire yesterday in our flat. #threealarmfire My hero Percy had already doused the flames consuming the entire wall with handheld extinguisher (#donttakethisrisk). #gratitude #firefighters