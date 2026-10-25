ЦИК: 16.04% е избирателната активност към 16:00 ч.

Необичайно празни секции в Истанбул и Бурса часове след началото на изборния ден

България гласува за президент: Каква е избирателната активност по области

Кирил Вълчев: Президентството трябва да бъде място за диалог по важните национални теми

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Борисов: Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат

Зазидани тунели и дискретни зали: Какво се крие зад стените на президентството

И збирателната активност в страната към 16.00 часа е 16,04% на изборите за президент и вицепрезидент.

Това съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова.

„На предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12%“, отбеляза Балова.

ЦИК следи за проблеми с машините и нарушения, 12 устройства са преминали на хартия

Към момента най-високата избирателна активност в страната е в 23 изборен район в София – 25,9%, а най-ниска е в Кърджали – 6,77%.

„В ЦИК са пристигнали 4 жалби и 50 сигнала, като по отношение на жалбите имаме нарушения в секционни избирателни комисии (СИК), нарушение на правата на избирателите и сигнали за нарушение на процеса на гласуване за избирателните права. Имаме и един за купуване на гласове, но е препратен по разпределение към МВР – Плевен, тъй като е подаден от избирател в Плевен“, каза говорителят на ЦИК.

Общо 23 машини са преустановили работа в страната и е преминато към гласуване с хартиени бюлетини.

По отношение на стъпките на СИК при отчитането на изборния ден, Балова обясни, че когато бъде обявен краят на изборният ден, член на СИК въвежда съответния ПИН код на машината и се натиска полето „Закриване на изборния ден“, като отново се изисква въвеждане на ПИН кода на съответната машина. „Машината отпечатва финален отчет, като финалният отчет се разпечатва в три екземпляра – всеки един неразделна част от трите секционния протокол“, добави тя.

Финалният протокол от машината се подписва от всички членове на СИК.

„Това е официалният резултат от изборите“, напомни говорителят на ЦИК.

До 27 октомври, този вторник, 48 часа след приключване на гласуване, районните избирателни комисии (РИК) трябва да изпратят до ЦИК сканирани протоколи с данните от гласуването, които се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

„На 27 октомври ЦИК ще обяви резултатите от изборите и имената, ако избрана кандидатпрезидентска двойка, а ако няма – ще насрочи балотаж. Ако никой не е избран, тогава се определят и първите две кандидатпрезидентски листи, получили най-голям брой гласове, и насрочва нов избор за 1 ноември 2026 г.“, заяви още Балова.

Само една машина в чужбина – в Бостън, е отказала работа и там гласуват вече с хартиени бюлетини, стана ясно още от последния брифинг на ЦИК.