България

Съкращават стотици служители на АПИ, КТ „Подкрепа“ излезе на протест

Планира се да бъде приет нов устройствен правилник на агенцията, който ще регламентира преструктурирането

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 36 минути / 22 октомври 2026, 08:42
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О бщо 505 щатни бройки в Националното тол управление ще бъдат съкратени в края на февруари в рамките на реформата в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). От тях 420 са заети, а служителите ще бъдат освободени с изплащане на дължимите обезщетения. На част от тях ще бъде дадена възможност да кандидатстват за работа в други държавни администрации, съобщи вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис след среща с ръководството на АПИ.

Планира се да бъде приет нов устройствен правилник на агенцията, който ще регламентира преструктурирането и преразпределението на част от функциите на тол управлението. На 11 ноември синдикатите и представители на звената за човешки ресурси на МВР и Агенция „Митници“ ще започнат работа по критериите за подбор на служителите, които биха могли да бъдат назначени в тези структури. Ще бъде обсъдена и възможността за професионална реализация в други администрации.

Прехвърлянето няма да бъде автоматично, тъй като назначенията в МВР и митниците са подчинени на различни законови изисквания. Служителите ще трябва да преминат през съответните процедури за подбор.

Реформата ще засегне и областните пътни управления, където се очаква да бъдат освободени между 85 и 87 души. Съкращенията ще обхванат предимно административния персонал, включително служителите по обществените поръчки, чиято дейност ще бъде централизирана в управлението на АПИ. Инженерно-техническите специалисти няма да бъдат засегнати.

По-рано днес Конфедерацията на труда „Подкрепа“ излезе на протест пред Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в София заради опасения от предстоящи съкращения. Демонстрацията е на столичния булевард „Македония“.

Протестиращите настояват за достойни условия на труд, сигурност и предвидимост, както и за честен и прозрачен социален диалог.

„Без реформи на тъмно за сметка на хората!“ и „Стига задкулисие, искаме яснота за нашите работни места!“ гласят надписите върху протестните плакати.

Източник: БГНЕС

Служителите на АПИ, които участваха в демонстрацията, организирана от КТ „Подкрепа“, са категорични: „Без пътищари, пътят е опасен“.

Заместник-председателят на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ Йордан Йорданов заяви пред журналисти, че протестът е организиран, тъй като от 15 септември досега синдикатът не е получил отговори от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и председателя на АПИ.

Въпросите са свързани с това кога ще бъде последният работен ден на служителите в Националното тол управление, какви съкращения се предвиждат и кои работни места в областните пътни управления ще бъдат засегнати.

„Знаете, че има планове за реформа - обединяване на „Национално тол управление“ с други структури в държавата, създаване на нова изпълнителна тол агенция, но към този момент няма яснота за съдбата и бъдещето на тези хора, а те никак не са малко“, отбеляза Йорданов.

Източник: БГНЕС

Попитан какво поражда съмненията за съкращения, Йорданов обясни, че все още няма одобрен устройствен правилник от министерството и съответно от Министерския съвет.

„В единия от вариантите на този устройствен правилник се предвиждаха съкращения на 505 човека от „Национално тол управление“, 80 човека от областни пътни управления, 20 човека тук, от централна администрация, и 4 човека от Института по пътища и мостове“, добави той.

Така според посочения вариант на устройствен правилник съкращенията биха засегнали общо 609 души.

Заместник-председателят на федерацията към КТ „Подкрепа“ подчерта, че служителите трябва да знаят какво ги очаква. По думите му те живеят в несигурност от няколко месеца и не знаят кога ще бъде последният им работен ден.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, БТА    
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