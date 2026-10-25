МВР: 193 сигнала за изборни нарушения, най-много са за купуване на гласове

И зборният ден започна в спокойна обстановка. Избирателните секции в страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

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Към 11:00 часа в Министерство на вътрешните работи (МВР) са получени 193 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От всички сигнали, 160 са за купуване на гласове, девет - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, и 23 сигнала за други нарушения, свързани с изборния процес.

Съставени са 1259 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР.

В МВР функционира денонощно телефонна линия 02/ 90 112 98 за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Сигнали може да се подават и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

Всички секционни избирателни комисии в страната започнаха работа и няма неотворени секции, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова на брифинг пред журналисти във връзка с началото на днешния изборен ден в изборите за президент и вицепрезидент.