България

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

Проучването отчита повишаване на заявената готовност за участие в изборите

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 15:31
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А ко президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4%.

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

активност

Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 28,9%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин - трети, с 10,2%

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Четвърти остават Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,1% подкрепа, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 2,9%. За Иван Христанов и Стоянка Черкезова биха гласували 1,9% от избирателите.

Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова и Иванка Цветанова-Петкова получават декларирана подкрепа около 1%.

Делът на анкетираните, които биха гласували с „Не подкрепям никого“, е 2,5%.

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Числата са моментна картина на електоралните нагласи към средата на октомври. Стотици хиляди са пълнолетните българи, които тепърва ще вземат своето решение, подчертават от "Мяра".

Проучването отчита повишаване на заявената готовност за участие в изборите до 39,4%. 

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
президентски избори Агенция Мяра
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