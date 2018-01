Началото на 2018 предвещава една година с по-бавни ритми, клубни бийтове и испански текстове във фитнес залите, пише „Хъфингтън пост“.

В съответствие с тенденциите през последните няколко години, по-лежерната музика остава предпочитана дори и при тренировка. Така се затвърждава най-честа грешка сред спортуващите – повече от половината песни, на които тренираме са с под 110 удара в минута (BPM).

Отвъд това, клубната култура има ключово влияние и в залата - танцови ремикси от Кели Кларксън, Кеша и Maroon 5, които всяка година остават на върха.

Но най-голяма промяна в сравнение с миналата година бележи испанската музика – хитови песни като "Mi Gente" и "Echame La Culpa" все по-често ще се чуват до бягащите пътечки, благодарени най-вече на летния хит "Despacito".

Кои от тенденциите ще се задържат на върха и кои ще отпадна още другия месец предстои да разберем, а междувременно вижте 10-те най-предпочитани песни за тренировка в първия месец от годината.

Kelly Clarkson - “Love So Soft (Ryan Riback Remix)” - 126 BPM

Taylor Swift - “Call It What You Want” - 82 BPM

Kesha - “Praying (Frank Walker Remix)” - 81 BPM

J Balvin, Willy Williams & Beyonce - “Mi Gente” - 105 BPM

Nick Jonas - “Watch Me” - 126 BPM

Maroon 5 & SZA - “What Lovers Do (A-Trak Remix)” - 110 BPM

Dua Lipa - “New Rules” - 117 BPM

Beck - “Up All Night” - 110 BPM

Luis Fonsi & Demi Lovato - “Echame La Culpa” - 96 BPM

Selena Gomez & Marshmello - “Wolves” - 125 BPM

