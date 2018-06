Американският президент Доналд Тръмп взима под внимание политическите предизвикателства, пред които е поставен германският канцлер Ангела Меркел за това, че нейния народ „се обръща против лидерите си по въпросите за миграцията“, предаде АФП.

„Германският народ се обръща против лидерите си по въпросите за миграцията, които разтърсиха коалицията в Берлин. Престъпността в Германия расте“, написа Тръмп в социалната мрежа Туитър.

Тези събития могат да сложат край на властта на Меркел

Президентът на САЩ отново заяви, че намира за голяма грешка допускането на външни хора с толкова различна култура.

„Всички в Европа направиха голяма грешка да допуснат милиони хора, които толкова сериозно и насилствено са променили културата си да бъдат на континента“, допълни още той.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!