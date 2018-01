Ако мисълта, че това, което не ни убива ни прави по-силни е истина, не заставайте на пътя на столичаните.

Защото според последни данни въздухът в София може да става за много неща, но не и за дишане.

Въздухът в София е трайно опасен

Как софиянци се справят с липсата на кислород? С чувство за хумор, разбира се. Защото ако фините прахови частици ни разболяват, то смехът удължава живота.

Oще нещо: българите сме дали много на света, но не сме пионери в областта на мръсния въздух, въпреки че го дишаме като истински професионалисти. Което ни свързва с милиони хора по цялото земно кълбо.

И така, ето как чувството за хумор е най-добрата защита срещу менделеевата таблица, която плува свободно из въздуха.

Като например тази препратка към Мария-Антоанета:

Нека не забравяме и акциите в София:

Които отразяват реалността:

И когато фактите говорят, всички мълчат:

въздухът в София е убийствен.

