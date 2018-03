Състоянието на дъщерята на бившия руски шпионин Сергей Скрипал – Юлия се е подобрило значително, това съобщиха от болницата, където се намират двамата от деня, в който бяха намерени в дома си след нападение с нервотоксичен агент в Солсбъри.

Юлия Скрипал се „възстановява бързо и вече не е в критично състояние”, поясниха от лечебното заведение, като отбелязаха, че състоянието на баща ѝ е стабилно, но остава на прага на смъртта.

Великобритания обвини Русия, че е отговорна за отравянето на Скрипал и дъщеря му, при което по-леко са пострадали още на д 100 души.

След като Лондон експулсира 23 руски дипломати, повече от 25 други страни обявиха в началото на седмицата подобни мерки, в знак на солидарност.

Русия отрече всякаква вина за станалото и обеща да отговори на тези действия.

