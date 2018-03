Германия ще изгони четирима руски дипломати. Същото ще направи и Франция. Тези действия са отговор на атаката с химическо оръжие на британска територия срещу бившия агент на Русия Сергей Скрипал, при която пострадаха над 100 души. Президентът на Европейския съвет Доналд Туск заяви във Варна, че 14 страни от ЕС ще изгонят руски дипломати.

„Към момента няма промяна. България не е вземала решение да гони руски дипломати от страната”, заявиха от министерството на външните работи.

„Допълнителни мерки, включващи по-нататъшни експулсирания, не трябва да бъдат изключени през следващите дни и седмици”, добави Туск, въпреки че Русия е посочена в общата декларация на ЕС само като „вероятен” виновник за атаката с нервопаралитичен газ във Великобритания и че Москва категорично отхвърля обвиненията.

От външното министерство на Дания посочиха, че са набелязали за изгонване двама представители на Кремъл. Такива действия ще предприемат Чехия (3), Италия (2), Холандия (2), а по един дипломат ше бъде изгонен от Естония, Латвия, Хърватия, Финландия и Румъния.

Дори Албания обяви двама руски дипломати за персона нон грата с мотива, че дейността им в страната не съответства на дипломатическия им статут.

Външните министри на Литва и Полша обявиха, че гонят руски дипломати в знак на солидарност с Великобритания за случилото се в Солсбъри.

„Предадохме на руския посланик нота, че трима руски дипломати са обявени за персона нон грата за дейности, несъпоставими с дипломатическия им статут”, каза литовския външен министър Линас Линкевичус.

Полският му колега Яцек Чапутович от своя страна заяви: „четирима руски дипломати имат срок до полунощ на 3 април да напуснат Полша”.

Междувременно и украинският президент Петро Порошенко обяви изгонването на 13 представители на Кремъл.

Канада обяви, че ще изгони четирима руски дипломати и отхвърли акредитивните писма на други трима.

„Взимаме тези мерки в знак на солидарност с Великобритания”, заяви канадският външен министър Кристия Фрийланд. „Нападението с нервно-паралитичното вещество в Солсбъри, на земята на най-близкия партньор и съюзник на Канада, е заслужаващо презрение, зловещо и безразсъдно действие, което потенциално застраши живота на стотици”.

САЩ ще изгонят 60 дипломати и ще закрият консулството на Русия в Сиатъл. Високопоставени служители на администрацията на президента Доналд Тръмп съобщиха, че 48 лица „известни като служители на разузнаването” от руското консулство в Сиатъл и 12 други от мисията на Русия към ООН имат седем дневен срок да напуснат Съедините щати.

Високопоставен член на горната камара на руския парламент каза, че Москва ще изгони най-малко 60 човека от дипломатическата мисия на САЩ в Русия.

Междувременно полското контраразузнаване обяви, че е задържан министерски служител по обвинение, че е дал на Русия сведения за полската позиция по газопровода „Северен поток-2”, който е планиран да свърже Русия и Германия, заобикаляйки Полша.

„По информация на контраразузнаването Марек В. е бил в контакт с офицери от тайните служби на Руската федерация и им е предавал сведения за важни инвестиции от гледна точка на интересите на Република Полша, по-специално за „Северен поток-2”, заяви Станислав Жарин, прессекретар на полския министър координатор на специалните служби.

Чиновникът е работел в министерството на енергетиката по проекти от стратегическо значение за полските енергийни инфраструктури и по молби за европейски субсидии за диверсифициране на доставките на природен газ, които в момента до голяма степен се извършват от руската компания „Газпром”.

Марек В. е задържан на 23 март и е в предварителния арест за три месеца. Той може да получи до 10 години затвор.

