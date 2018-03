Състоянието на дъщерята на бившия руски шпионин Сергей Скрипал – Юлия се е подобрило значително, това съобщиха от болницата, където се намират двамата от деня, в който бяха намерени в дома си след нападение с нервотоксичен агент в Солсбъри.

Юлия Скрипал се „възстановява бързо и вече не е в критично състояние”, поясниха от лечебното заведение, като отбелязаха, че състоянието на баща ѝ е стабилно, но остава на прага на смъртта.

Борисов отзова за консултации посланика ни в Русия

Правилно ли реагира България на случая „Скрипал“

Кои държави гонят руски дипломати

Великобритания обвини Русия, че е отговорна за отравянето на Скрипал и дъщеря му, при което по-леко са пострадали още на д 100 души.

След като Лондон експулсира 23 руски дипломати, повече от 25 други страни обявиха в началото на седмицата подобни мерки, в знак на солидарност.

Русия отрече всякаква вина за станалото и обеща да отговори на тези действия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че изисква да бъде предоставен консулски достъп до Юлия Скрипал.

„Здравословното състояние, поне на Юлия Скрипал, както написаха, се подобрява бързо и ние отново поискахме да ни бъде осигурен достъп до нея, като руска гражданка”, каза Лавров

Той изрази надежда, че „британската страна може и да изпълни своите задължения по консулската конвенция и по Виенската конвенция за дипломатическите отношения”.

The daughter of the Russian spy in the Salisbury nerve agent attack is no longer in a critical condition and 'improving rapidly' https://t.co/IFNuaBt39e