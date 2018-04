"България е председател на Съвета на ЕС и като такъв трябва да провежда политика на диалога и на баланса, такава позиция споделя и Австрия, която е следващия председател на Съвета. България е лоялен член на съюзите, в които членува – ЕС и НАТО, и основен техен принцип е прозрачността. За да предприемем следващи стъпки, ние трябва наистина да получим ясни и безспорни доказателства", коментира българският президент Румен Радев политиката на държавата по случая „Скрипал”.

Той направи това по време на съвместната пресконференция с колегата си от Хърватия Колинда Грабар-Китарович, която е тук на официално посещение.

От своя страна Китарович подкрепи казаното от Радев и посочи, че единственият начин за политика е диалогът.

"Виждам Русия като световна сила и държава, с която освен за взаимните спорове, трябва да се разговаря и по много други въпроси, като международната сигурност, борбата с тероризма, радикализма и останалите заплахи, с които се сблъскваме", каза Китарович.

"Време е ЕС и Русия да се върнат към политиката на диалога и към нормализиране на отношенията", призова хърватският президент.

Британският посланик: Няма съмнение, че Русия е виновна

Правилно ли реагира България на случая „Скрипал“

Ето как отвръща на удара Русия

По-рано днес британската делегация в Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) в Хага отхвърли като "извращение" предложеното от Русия общо разследване на отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал.

"Това е тактика за диверсия и още повече дезинформация, предназначена да се избегнат въпросите, на които руските власти трябва да отговорят", обявиха в „Туитър” от делегацията.

ОЗХО по същество отговори само на един от въпросите на Русия по случая "Скрипал", пък коментираха от руската делегация пред ТАСС.

"Да, вчера получихме отговори и те се проучват. По същество беше получен отговор само на един въпрос”, посочват руските официални лица.

В неделя Русия изпрати списък с 13 въпроса до Техническия секретариат на ОЗХО, свързани с отравянето на Скрипал, интересувайки се какви данни е предоставил Лондон за случая.

Междувременно Европейската комисия коментира, че британската лаборатория, изследвала отровата, използвана във Великобритания срещу бившия разузнавач Сергей Скрипал, е изпълнила поставената задача.

"Специалистите трябваше да определят вида на отровата, а не откъде тя произхожда", поясни говорител на комисията. "Тази задача беше изпълнена, експертите установиха, че е бил използван газът "Новичок".

Вчера от военната лаборатория „Портън Даун” отчетоха, че са идентифицирали използваният срещу Скрипал химически агент, но подчертаха, че нямат доказателства къде е произведен. Шефът на лабораторията обче заяви, че британското праителство е използвало и редица други източници, за да формира заключенията си.

Британският външен министър Борис Джонсън преди две седмици заяви в интервю за „Дойче веле”, че е получил уверение, че веществото идва от Русия.

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer.