Общо 24 държави се включиха в безпрецедентна кампания в отговор на натравянето в Англия на бившия руски агент Сергей Скрипал , за което Лондон обвини Москва.

Австралия стана поредната страна, която се присъединява към наказателните мерки, предприети от европейски правителства и САЩ срещу руските дипломати.

Австралийският премиер Майкъл Търнбул обяви, че страната му гони двама руски дипломати.

По-късно днес Ирландия също ще обяви мерките си.

За случая „Скрипал” Захариева заяви, че България е солидарна с Великобритания, но страната ни не счита в момента, че е уместно да експулсира руски дипломати.

Нова Зеландия изрази принципна подкрепа за Великобритания, но призна, че не може да направи много поради липсата на руски агенти. Ардърн добави, че нейното правителство ще продължи да обмисля мерки, които може да вземе, за да подкрепи позицията на международната общност.

Белгийското правителство ще обсъди днес дали да предприеме мерки по случая Скрипал, съобщиха местни медии.

Отбелязва се, че Белгия, като страна домакин на седалищата на ЕС и на НАТО, е отговорна за акредитацията на дипломатите в Брюксел.

Република Македония също ще изгони руски дипломат заради скандала с бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му. От руското посолство в Скопие заявиха, че цялата отговорност за случващото се ще носят македонските власти.

Същевременно Пелегрини обясни защо Словакия няма да гони руски дипломати.

По думите на премиера Братислава е декларирала ясно, че няма да се поддава на никакъв натиск и няма да прави „излишни театрални жестове“.

Още в петък Австрия заяви, че за момента не се готви да гони руски дипломати, тъй като още не са представени 100% доказателства за руското участие.

