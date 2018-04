Ръководителят на британската военна лаборатория Портън Даун заяви във вторник, че тя не е могла да докаже, че бойното нервнопаралитично вещество, с което бе отровен миналия месец Сергей Скрипал, е произведено в Русия.

"Ние можахме да го идентифицираме като "Новичок" и да установим, че това е боен нервнопаралитичен агент", каза пред "Скай нюз" Гари Ейткънхед, шеф на Лабораторията за отбранителна наука и технология в Портън Даун, Англия.

"Не идентифицирахме точния източник, но сме предоставили научна информация на правителството, което после използва редица други източници, за да формира заключенията, стигнали до вас", добави той.

Ейткънхед потвърди, че субстанцията изисква "изключително сложна методика за своето създаване, което е по силите само на държава".

Той добави, че лабораторията продължава да работи за осигуряването на допълнителна информация, която може да помогне за "доближаване" до източника на отровата.

"Но досега не бяхме в състояние да направим това", призна експертът.

Гари Ейткънхед обясни, че правителството разполага с други средства, включително разузнавателни, които може да използва, за да определи произхода на нервнопаралитичния агент.

