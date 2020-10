Нова карантина във Франция от петък

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви вторa националнa карантина за поне целия ноември.

Френският президент заяви, че според новите мерки, считано от петък, хората ще могат да напускат дома си само по неотложна работа или медицински причини, пише BBC.

Бизнеси като ресторанти и барове ще се затворят, но училищата и фабриките ще останат отворени, става ясно от съобщението на президента.

