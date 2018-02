Златка Райкова и Славин Славчев ще се присъединят към звездните участници в шести сезон на култовото шоу „Като две капки вода“.

По време на специално събитие в Disco Club Sofia звездният тандем на Станимир Гъмов и Ваня Джаферович не само представи чаровната дама и победителя от трети сезон на X Factor България, но и дадe възможност на журналистите да отгатнат първите образи на участниците, които Бутонът на късмета им поднесе.

„С наближаването на старта ставам все по-нервна и притеснена, защото първата ми роля за мен ще бъде двойно предизвикателство - освен с пеенето, на голямата сцена ще трябва да се справя и с нелека хореография, защото танците са голяма част от образа“, коментира Златка, която ще трябва да усвои жестовете на Михаела Филева.

Как ще прозвучи парчето „Опасно близки“ зрителите ще научат по време на старта на „Като две капки вода“ на 26 февруари от 20:00 ч. по NOVA. Токчетата и запомнящите се жестове на примата на българската музика - Лили Иванова, ще бъдат изпитанието за Славин, който за първи път ще тества и своя актьорски талант. Освен новите попълнения, на сцената се появи и любимката на публиката Софи Маринова с изпълнение на емблематичната песен My Heart Will Go On, която подготвя за своето първо преобразяване в предаването - Селин Дион.

Участниците получиха съвети от новия преподавател по актьорско майсторство – Станимир Гъмов, който ще участва активно в развитието на образите в предстоящия сезон на уникалното шоу за звездни трансформации и подкрепа от единствения участник футболист в историята на шоуто - Ваня Джаферович.

„Кастът на този сезон е внушителен, очакваме огромна конкуренция. И групата на жените и тази на мъжете са изключително силни. Нямаме търпение да започнем работа с участниците, защото наистина са изключително интересни лица“, сподели главният сценарист на шоуто, Влади Априлов.

Антоний Мангов - директор „Програма‘ на Нова Броудкастинг Груп, пожела успех на участниците в новия сезон на шоуто. „Като две капки вода“ е предаване без аналог у нас, а стартът на шестия пореден сезон е доказателство, че това е един от най-големите хитове в българския ефир“, допълни той.

Не пропускайте старта на култовото шоу „Като две капки вода“ на 26 февруари от 20:00 ч. по NOVA.