Стартът на шести сезон на уникалното шоу за преобразявания „Като две капки вода“, изпълнен със зареждащи изпълнения и артисти с впечатляващ потенциал, затвърди култовия статут на предаването. 42.7% от активното население в България на възраст 18-49 години предпочете грандиозния старт на предаването, което е почти два пъти повече от дела на втората по гледаемост телевизия по същото време.

Най-високи резултати и над два и половина пъти по-голям дял от съдържанието, излъчвано по същото време от БТВ, шоуто постигна сред активното градско население (18-49) и сред зрителите на възраст 18-34.

Снощният епизод на шоуто е най-гледаният от всички, излъчвани от 2014 г. досега, сред всички зрители (4+) и сред активното население 18-49 години. А спрямо старта на предходния пети сезон, развлекателното предаване е постигнало с 9% по-висок дял. В най-напрегнатите моменти от любимото шоу за преобразявания на публиката пред екраните са били 1 453 000 зрители.

В първия ден от надпреварата в пролетния телевизионен сезон с 59% преднина, NOVA е категоричният лидер в праймтайм (17:30 – 23:59) сред активното население (18-49 г.).Веднага след премиерата на „Като две капки вода“ зрителите от същата аудиторна група безапелационно избраха „Господари на ефира“, като делът на NOVA по това време е над два пъти по-голям от този на БТВ.

„Не е имало сезон с по-силни участници!“, категорична беше единствената дама в журито Хилда Казасян. С победата в първия лайв се увенча певецът Константин, който умело влезе в ролята на фронтмена на Б.Т.Р. с изпълнение на една от най-известните български балади.

Появата на Софи Маринова в образа на Селин Дион обра овациите на публиката, докато изпълнението ѝ на My Heart Will Go On надскочи пределите на залата.

Една от големите изненади за вечерта беше представянето на Златка Райкова, която впечатли с вокални умения и автентично представяне на Михаела Филева.

Актьорът Иван Юруков показа истински професионализъм, като предаде на публиката настроението на лежерното парче Don’t Worry, Be Happy на Боби Макферин.

Малко по-късно Фънки направи признание, че харесва изпълнението на Марги Хранова повече от това на Дона Съмър.

Но посъветва Гери-Никол да бъде по-обрана в интерпретацията на Лейди Гага.

Парти настроение и латино ритми завладяха сцената за броени минути с пристигането на Борислав Захариев и най-слушаното парче в социалните мрежи Despasito.

Примата на българската естрада Лили Иванова прозвуча в оригинален аранжимент от Славин Славчев, който получи поздравления, но и молба от журито да покаже повече движение в образа.

Следващият понеделник Константин ще се превърне в легендата Алла Пугачова, а Софи Маринова ще оглави бандата Scorpions. Златка Райкова ще скочи директно в естрадата с Ваня Костова, а Боби Захариев ще продължи с хитовете, преобразявайки се в Dua Lipa. Гери-Никол ще се впусне в бесен ритъм с образа на Тина Търнър, а Иван Юруков ще влезе в ролята на Джордж Майкъл. Марги Хранова ще се изправи пред истинско предизвикателство с образа на Дони, а Славин ще трябва да се превърне във вихър на сцената с образа на Майкъл Джексън.

