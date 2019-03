Б ританската министър-председателка Тереза Мей каза днес, че ако парламентът в Лондон отхвърли нейното споразумение за Брекзит идната седмица, "може никога да не напуснем ЕС", предаде Асошиейтед прес.

"Великобритания ще бъде изправена пред продължителна несигурност и може никога да не напусне Европейски съюз, ако законодателите идната седмица гласуват срещу сделката за напускане, договорена с Брюксел, каза Мей. "Подкрепете я и Обединеното кралство ще напусне ЕС, отхвърлете я и никой не знае какво ще се случи", каза министър-председателката в реч в Гримсби, Източна Англия.

MPs face a "crucial choice"



Back the deal and the UK will leave the EU, reject it and "no one knows what will happen... we may never leave at all"



PM Theresa May gives #Brexit speech in Grimsby https://t.co/OOeh5KZYwI pic.twitter.com/hOQ2oIGeTy