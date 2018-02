Тринайсет руснаци и три руски юридически лица бяха обвинени днес като съучастници в заговор за намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. Това обяви федералната прокуратура, предадоха световните агенции.

Обвиненията са издадени от службата на специалния съветник Робърт Мълър и сочат, че руснаците са пускали в социалните медии лъжливи постинги и реклами от името на уж американски граждани. Те включват заговор, киберизмама, банкова измама и кражба на самоличност.

Целта на измамата е била да се разколебае общественото мнение по време на предизборната надпревара между републиканеца Доналд Тръмп и демократката Хилари Клинтън.

„Извършителите са желаели да всеят смут в политическата система на САЩ, включително и в президентските избори от 2016 г.“ гласят обвиненията.

Сред обвиняемите са 12 служители от базираната в Санкт Петербург "Агенция за интернет изследвания", допълни ТАСС. Те цитират и съобщение на американското министерство на правосъдието, че Вашингтон ще поиска обвиняемите руски граждани да бъдат екстрадирани в САЩ.

До момента екипът на Мълър е предявил обвинения към четири американци, сред които бившия съветник на Тръмп по националната сигурност и бившия шеф на предизборния му щаб. Това са най-конкретните откакто се заговори за намесата на руски хакери в изборния процес

От лятото на 2016 обвиняемите са публикували фалшиви обвинения към демократите, призиви към малцинствата да не гласуват, невярна информация за Клинтън и мними изявления от американски граждански организации.



След изборите руснаците са организирали политически акции в подкрепа на Тръмп. Двама от обвиняемите са обиколили голям брой щати, за да използват местни компютърни системи и да изглеждат като американски граждани, се казва в обвинителните актове.

От Белия дом не последва незабавен коментар по повод новите обвинения. Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в профила си в "Туитър": "Русия започна антиамериканската с икампания през 2014 г., много преди да обявя, че се кандидатирам за президент. Няма ефект върху изборните резултати. Кампанията на Тръмп не е сторила нищо погрешно - няма сговор.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!