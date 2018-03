"Много съжалявам, че това се случи", заяви Марк Зукърбърг в интервю за CNN по повод поредния скандал около Facebook и компанията Cambridge Analytica, която е използвала данни на 50 млн. американци за анализи по време на президентските избори в САЩ през 2016 г.

"Знаете, че в момента за мен е много важно да създам нещо, от което моите момичета ще са горди, когато пораснат. Това е моята водеща философия сега и всеки път, когато работя по трудни неща през деня, когато се прибера у дома, се питам дали момичетата ми биха били горди, от това, което съм свършил днес", казва Зукъбърг.

Той допълва, че социалната мрежа е нарушила доверието на потребителите и казва, че е отворен на идеята за регулации. "Не съм сигурен, че не трябва да бъдем регулирани. Има неща като прозрачността при рекламите, където бих искал да видя регулации", казва основателят на Facebook.

Той допълва и че е готов да свидетелства пред американския Конгрес, каквито искания се появиха през седмицата. "Бих го направил, ако е правилният избор. Ние се опитваме винаги да пращаме правилния човек, който ще има най-много познания по съответната тема. Ако в случая това съм аз, ще съм щастлив да отида", казва той.

Зукърбърг признава, че Facebook не е свършила достатъчно през 2016 г. и са били допуснати пропуски, които са позволили на фалшивите новини и вмешателството в президентските избори. Той допълва, че такива опити ще има и през изборите т.г. "Сигурен съм, че има втора версия на каквито руски опити е имало през 2016 г.. Сигурен съм, че работят по-това. Ще има и нови тактики, които трябва да открием и да им попречим", коментира още Зукърбърг.

Той допълва, че компанията ще прегледа достъпа на всички приложения до данните на потребителите. Освен това се подготвя и нова функция, която да даде повече информация на потребителите кои приложения имат достъп до данните им.

Въпреки всичко това интернет потребителите и някои анализатори никак не останаха доволни от реакцията на Зукърбърг. Липсват конкретни мерки и дори идея какво да се прави с некоректното съдържание, коментира онлайн изданието Vox. "Не само, че продуктът е лош, но и компанията е в дълбоко отричане на проблема. Марк Зукърбърг и другите лидери вярват, че правят света по-добро място... Фактът обаче е, че Facebook е лош и най-вероятно не може да бъде поправен", коментира изданието.

Потребители в Twitter също критикуват Зукърбърг остро. "Марк Зукърбърг направи невъзможносто. Обедини левите и десните. Срещу себе си", коментира Джак Пособиеч.

"Бизнес моделът на Facebook е да събира и продава данни. Зукърбърг просто казва сега, че ще бъде по-внимателен на кого продава, но това не променя нищо", смята Ейми Вандерпул.

