Американският президент Доналд Тръмп започва кампания срещу Джеф Безос и неговите компании. Това твърди сп. Vanity Fair и допълва, че войната срещу Безос е лична.

Тя вече е започнала с критики на Тръмп срещу Amazon в Twitter. Той обвини компанията, че се възползва от милиардите долари помощи за американските пощи, но прилага трикове, за да плаща по-малки данъци. "За разлика от другите, те плащат малки или никакви данъци, използват нашата пощенска система за техен куриер (което носи големи загуби за САЩ) и изхвърлят от бизнеса много хиляди търговци", написа Тръмп в Twitter.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!