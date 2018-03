Скандалите около Facebook продължават. Онлайн изданието Buzz Feed публикува вътрешно писмо на топ служител на Facebook от 2016 г., в което той защитава практиките на компанията да събира данни, за да расте на всяка цена дори и това да води до вреди за някои хора или тероризъм.

Става дума за вътрешно писмо на вицепрезидента на Facebook Андрю Босуорт, известен с прякора Боз. То е изпратено до служители на Facebook на 18-ти юни 2016 г. и е със заглавие "Грозната", като има предвид грозната истина.

"Ние свързваме хората. Точка. Затова всичко, което правим, за да растем, е оправдано. Всички практики за импорт на контакти, които повдигат въпроси. Всичкия уклончив език, който помага на хората да могат да бъдат търсени и откривани от приятелите им.Цялата работа, която вършим, за да привличаме повече комуникация. Работата, която вероятно някой ден ще трябва да свършим и в Китай. Всичко", пише Босуорт.

Това обаче не са били достатъчни аргументи за Босуорт. В друга част от писмото той пише още: "Свързваме повече хора. Това може да бъде лошо, ако те го направят негативно. Може би ще коства живота на някой, който е бил изложен на хулигани и тормоз. Може би някой умира в терористична атака, която е била координирана чрез нашите инструменти... Грозната истина е, че ние вярваме в свързването на хората толкова много, че всичко, което ни позволява да свързваме повече по-често е *де факто* добро. Това е може би единствената сфера, в която статистиките казват реалната история. Това не е нещо, което правим за себе си. Нито за цените на акциите ни (ха!). Това буквално ни е работата. Ние свързваме хората. Точка", пише още Боз.

Босуорт е публикувал писмото ден след като в стрийминг услугата Facebook Live е било излъчвано убийството на мъж в Чикаго. Малко по-рано компанията беше загубила и подкрепата на Индия за програмата си за безплатен интернет. "Светът не е свързан. Той не е обединен. Той е фрагментиран от граници, езици и все повече от продукти. Не печелят най-добрите продукти. Печелят тези, които се използват от всички", смята Босуорт.

"why did you write a post you don't agree with?" It was intended to be provocative. This was one of the most unpopular things I’ve ever written internally and the ensuing debate helped shape our tools for the better.