САЩ внесоха два обвинителни акта срещу Huawei, което вероятно ще повиши напрежението между Китай и САЩ в условията на търговска война между двете най-големи икономики в света, пише The Guardian, цитиран от "Фокус". Те бяха разкрити малко преди търговските преговори между американските и китайските власти да бъдат възобновени.

Министерството на правосъдието в САЩ заяви, че Huawei е основала глобалната си експанзия на "лъжи и измами”. Тя обвини фирмата и нейните ръководители в кражба на търговски тайни, пране на пари, възпрепятстване на правосъдието и измама на банките, за да избягват американските санкции.

Матю Уитакър, изпълняващ длъжността главен прокурор, заяви, че престъпленията в Huawei стигат "до върха на компанията“. Той обяви, че съдебни заседатели в Сиатъл и Ню Йорк са повдигнали 23 обвинения.

#Huawei slapped with 2 indictments:

1. Iran sanction violations, 13 counts—CFO Meng Wanzhou is accused of misleading banks on its Iran business

2. Stealing trade secrets from T-Mobile, 10 counts—accused of stealing info on testing-robot named "Tappy"https://t.co/7zRohhfNvN