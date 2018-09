Илон Мъск продължава да привлича грешния тип внимание към себе си. В края на миналата седмица той беше гост в подкаста (онлайн предаване) на Джо Роугън и реши, че е удачно да пуши марихуана пред камерата.

Макар това да се случва в американския щат Калифорния, където това е легално, поведението на Мъск се отрази негативно както на акциите на Tesla, така и на неговия имидж. И въпреки че той говори по интересни и важни теми в предаването, всичко остана на заден план на фона на кадрите на обгърнатия в дим, безгрижен Мъск и критиките към него.

"Какво се случва в мозъка ти?", пита Роугън по време на интервюто, което продължава около два часа и половина. "Една постоянна, неспираща експлозия", отговаря Мъск. Малко след това пуши цигара, в която има тютюн и марихуана. "Не пуша марихуана често. Не смятам, че е особено добра за продуктивността", казва Мъск след това.

Основната част от интервюто преминава с Мъск видимо под влиянието на "тревата" в комбинация с уиски. "Алкохолът е дрога", отбелязва Мъск, докато отпива. И докато тази комбинация видимо успокои Мъск, то се отрази доста изнервящо на акционерите на Tesla. Акциите на компанията се сринаха с 9%, а Мъск беше залят от критики за поведението си. Той отново беше обвинен, че не е в състояние да води компанията и трябва да освободи поста на изпълнителен директор.

Други са по-снизходителни. "Мъск очевидно преминава през труден период и просто взима всички със себе си по време на неговото преминаване", коментира NBC.

Той беше обвинен от негова бивша служителка в двоен стандарт. Кристал Гуардадо е работила в Tesla докато не е била уволнена след като медицински тест показа наличие на химикал, който се съдържа в марихуаната. Фактът, че Мъск пуши марихуана пред камера е "шамар по лицето", казва Гуардадо пред Bloomberg. Тя твърди, че в Tesla и конкретно Мъск има официални правила служителите да не използват наркотици, но те се използват само като наказание срещу служители, които са приемани като "заплаха за него". Гуардадо казва, че според нея е била уволнена, защото е повдигнала въпроса за безопасността на автомобилите на Tesla и е изявила подкрепа за профсъюз на автомобилните работници. Tesla отрича, че е уволнявала когото и да е заради подкрепа за профсъюза.

