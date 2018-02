Известният икономист Нуриел Рубини отново остро критикува криптовалутите и техните почитатели. Този път Рубини заяви, че "Криптоманиаците са кибертерористи", съобщава онлайн изданието CoinDesk.

Рубини от много време е един от най-острите критици на криптовалутите. Той дори твърди, че след като през 2015 г. критикувал Bitcoin, фирмата му е била нападната с DDoS атака от привърженици на криптовалутата.

Икономистът твърди още, че е получавал смъртни заплахи заради мнението си за виртуалните валути. Той допълва, че наскоро пак е получавал заплахи и очаква нова атака срещу компанията си.

Cryptocrazies are also criminal Cyber-Terrorists: in 2015 when I criticized Bitcoin on top of death threats they did a Denial Of Service Attack against my 50 folks consulting biz Web site & shut it down for a day. I expect to be hacked again as I have been warned. Terrorists!