SpaceX успешно приключи най-тайнствената си мисия досега. Компанията успешно изведе в орбита мисията Zuma, която е по поръчка на американското правителство чрез подизпълнител, съобщава Space.com.

Това не е първият път, в който SpaceX извежда сателити на американското правителство. Обикновено обаче компанията дава поне малко подробности за естеството на товара. Този път за Zuma не се знае нищо, освен че е по поръчка на компанията за отбрана и авиокосмически технологии Northrop Grumman и че товарът ще бъде изведен в ниска околоземна орбита.

Не е ясно обаче какво е естеството на оборудването, нито дали е за граждански или военни цели. Също така няма информация и коя агенция ще управлява и работи със сателита. Първоначално Zuma трябваше да бъде изведена в орбита през ноември 2017 г., но стартът беше отложен заради анализи на SpaceX.

Самата мисия по извеждането на товара в орбита премина успешно. Zuma беше изстреляна в космоса с ракета Falcon 9 от космодрума Кейп Канаверъл. Основното тяло на ракетата се приземи успешно на Земята 8 минути след началото на полета си. С това SpaceX записа 21 успешни кацания на своите ракети.

