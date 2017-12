Да си редактор на съдържание във Фейсбук, Туитър, Майкрософт и Гугъл е като всяка друга подобна позиция в голяма компания, която поддържа онлайн съдържание, което се създава от потребители. Но както можете да си представите, работата по оценяването на речта на омраза, насилието, порнографията, насилието над деца, смъртни заплахи и други подобни материали е ужасна работа, няколко бивши модератори на съдържанието споделят пред Wall Street Journal.

Изданието дори нарече това „най-лошата работа“ в сферата на технологиите. Именно незаконните и извратени видеа, снимки и език на омразата се превърнаха в грозното лице на технологичния бум.

Oсвен това, позицията е и лошо платена въпреки че гиганти като Фейсбук, Гугъл и Майкрософт са познати като едни от най-добрите за работа, редакторите на съдържание обикновено не са служители на трудов договор.

Заплащането е от 13 до 28 долара на час, според Bay Area. Голяма част от наетите издържат едва няколко месеца, а някои дори се отказват още първия ден, алармира изданието. За останалите, които все пак издържат на напрежението, корпоративната сигурност е много ниска – работят докато приключи временния им договор.

