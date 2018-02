"Спейс Екс" (SpaceX) изстреля най-мощната ракета "Фалкон хеви" (Falcon Heavy) от космодрума Кейп Канаверал, от мястото, от което тръгваха историческите полети към Луната по програмата "Аполо".

Основателят на "Спейс екс" и "Тесла" Илон Мъск публикува в "Туитър" видео с автомобила "Тесла Роудстър" (Tesla Roadster) в орбита около Земята.

Можете ли да отговорите на загадката на Илон Мъск?

Илон Мъск обещава неща, които днес са невъзможни. Но получава аплодисменти

Автомобилът е от личната му колекция. Червената Тесла с манекен в скафандър на волана бе изведена в космоса като част от изпитателния товар на "Фалкон хеви".

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O

Ракетата е два пъти по-мощна от използваните досега и най-мощната след "Сатурн 5". Смята се, че тя ще е идеалната ракета за отвеждане на хора в далечния космос.

Дълга е 70 м и е широка 12 м. Съставена е от три ракети "Фалкон 9" и е снабдена с 27 двигателя. Стартовата й тяга е около 2200 тона.

Както при ракетите "Фалкон 9", компанията си е поставила за цел всяка от първите три степени на новата ракета да се върне на Земята, за да бъде използвана отново и да се намалят разходите.

Първите степени от мощната ракета вече се приземиха успешно обратно на Земята.

Спейс Екс" увери, че "Фалкон хеви" може да отнесе два пъти по-голям полезен товар в сравнение с ракетата "Делта 4 хеви", при това за една трета по-малки разходи.

Президентът Доналд Тръмп поздрави Мъск и "Спейс Екс" за успешния старт на ракетата.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK