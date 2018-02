Джеф Безос и екипът му са започнали изграждане на нов часовник. До тук нищо впечатляващо, особено за най-богатия човек в света. Часовникът обаче е специален. Той трябва да е "символ на дългосрочното мислене", казва Безос в Twitter.

Уникалното на часовника е, че той ще е разположен в шахта с дълбочина 152 метра. Приблизително толкова ще е и височината на часовника.

Устройството е замислено като часовник за 10 000 години напред. То е изцяло механично, без никаква електроника по него. Ще се захранва от термалните цикли на деня и нощта и се синхронизира със слънчевия обяд, т.е. моментът, в който Слънцето преминава на най-високата точка на небосклона в даден меридиан.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ