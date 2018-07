След гласуването на Европейския парламент (ЕП) вчера, Интернет беше "спасен" от приемането на спорните текстове в новата директива за авторското право в интернет. Това обаче далеч не означава, че битката е приключила. Всъщност, тя тепърва започва.

Спряха промените за авторското право в интернет

Миналият месец предложението беше прието в една от комисиите на ЕП. В него има два спорни текста в членове 11 и 13. Именно те създадоха сериозното недоволство на ИТ индустрията и немалка част от евродепутатите.

Член 11 предвижда въвеждане на задължение за интернет търсачките и социалните мрежи да споделят част от приходите си с медиите, когато показват линкове към техни новини и материали. Според привържениците на идеята, социалните мрежи и търсачките печелят много като използват няколкото реда текст в хиперлинковете в резултатите и потоците си от публикации. Критиците смятат, че това ще облагодетелства само някои медии и като цяло ще доведе до ограничаване на разпространението на връзки. Те дават за пример фактът, че в Испания и Германия вече има такива закони на местно ниво и там Google News напълно спря работа, което е намалило трафика към сайтовете.

Член 13 беше още по-спорен. Той предвиждаше създаване на задължение за сайтовете, социалните мрежи и интернет платформите да следят и премахват всякакво съдържание с неуредени авторски права. Ако не го направят, ще подлежат на отговорност и глоби. Идеята може да породи създаването на филтри, които да блокират съдържанието още преди да е публикувано. Така дори популярните "мииймове", анимирани GIF-ове и други картинки, които потребителите споделят с охота, може да се окажат нарушители, защото често използват фрагменти от филми, клипове и др. Това твърдят критиците. Привържениците на Член 13, които са предимно от музикалната индустрия, смятат, че идеята е просто да не се позволи безразборното качване на авторско съдържание навсякъде и да улесни процеса, по който създателите на съдържание да получават коректно възнаграждение за труда си.

Според противниците на Член 13 обаче в сегашния си вид, законът е твърде широко формулиран и би създал условия за цензура. Водещи компании се обявиха против закона, а няколко европейски страници на Wikipedia ограничиха временно достъпа до статиите си в знак на протест и демонстрация какво може да се случи.

