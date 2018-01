Глобалната мрежа Endeavor, която за 20 години е подкрепила 1600 предприемачи от 1000 компании в 30 страни, одобри петима нови български предприемачи от две компании на 76-ия международен селекционен панел (ISP) на организацията в Маями през декември.

Новите български имена в мрежата на Endeavor са:

- Сабина Гьошева, Валентина Безуханова и Деница Бумбарова, съоснователи на by FAR – бранд за висококачествени дамски обувки. Още с първата колекция през 2016 г. by FAR е забелязана от VOGUE и ключови експерти в модната индустрия. Марката постига успех бързо, като продава в едни от най-престижните бутици в Париж, Лондон и Ню Йорк. Година след основаването си компанията вече има над 80 000 последователи в Instagram, а сред клиентите й са и световно известни имена като актрисите Деми Мур и Алисия Викандер. Целевата група клиенти на компанията е новото поколение жени – милениали, които имат афинитет към модата и в същото време държат на комфорта. Обувките се произвеждат от висококачествена италианска кожа по дизайн на съоснователките в България.

- Татяна Миткова и Александър Сумин, двама от общо тримата съоснователи на ClaimCompass. Компанията е създадена през 2016 г. и е специализирана в предоставянето на правна помощ за издействане на обезщетения при закъснели и отменени полети. През 2017 г. ClaimCompass е избрана за "Най-добър стартъп в начален етап" на церемонията Central European Startup Awards (CESAwards). Категорията отличава компании с двегодишна история, които имат най-голям напредък по линия на своя растеж, иновации и въздействие върху средата, в която оперират.

На 76-ия международен селекционен панел в Маями бяха избрани 36 предприемачи, ръководещи 22 компании от 13 страни. Като част от мрежата на Endeavor, всички те получават достъп до експертизата на над 3000 бизнес лидери, консултанти и ментори от цял свят, както и до редица услуги, насочени към подобряването на стратегията за растеж и оптимизирането на бизнес процесите на ръководените от тях компании. Endeavor ги подпомага и в привличането на клиенти, партньори и финансиране. Предприемачите на Endeavor участват също така в значими образователни и консултантски програми, разработени специално от партньори на организацията като EY, Harvard Business School, Stanford Graduate School и MIT.

„Изминалата 2017 г. беше забележителна за Endeavor Bulgaria. Организацията ни утрои мрежата си, като добави 14 предприемачи, ръководещи 8 компании. Излъчихме първия ни предприемач с бизнес извън София (Пресиян Каракостов от Titan Gate) и първата жена-предприемач (Зорница Чyгреева от HelloHungry). Нещо повече, към края на годината вече имахме общо 5 дами в предприемаческите ни редици. С днешна дата Endeavor Bulgaria подкрепя 19 предприемачи от 12 компании, генериращи приходи за над 120 млн. лв. годишно и осигуряващи повече от 750 добре платени работни места. Бордът на директорите на Endeavor Bulgaria също се разрасна, след като в него влязоха Пламен Русев, Арман Артон и Пощенска банка, първият ни корпоративен член, представляван от нейния главен изпълнителен директор Петя Димитрова, самата тя и първата дама в борда ни. Гледаме с много оптимизъм към настоящата 2018 г. и очакваме още нови обещаващи предприемачи“, коментира Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria

Международните селекционни панели са финалната фаза от процеса на подбор, през който преминава всеки предприемач, желаещ да се присъедини към Endeavor. Кандидатите се явяват на серия от интервюта, за да бъде установен лидерския им потенциал и желанието им да подпомагат развитието на предприемаческата екосистема, както и за да бъдат оценени перспективите пред компаниите им да растат значително в бъдеще. Интервютата се провеждат от ментори и членове на борда на директорите на Endeavor - топ бизнес лидери и инвеститори, а изборът на финала става с единодушие.

След селекционния панел в Маями българските предприемачи в глобалната мрежа на Endeavor вече са 19, а представляваните от тях компании - 12.