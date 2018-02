В ерата на интернет дори най-незначителните действия могат да имат сериозни последици за компаниите. Ярък пример за това е публикацията в Twitter на риалити звездата Кайли Дженър, която коства 1,3 млрд. долара на популярното приложение Snapchat.

Наскоро Snapchat пусна нова версия на приложението си с доста промени. Те никак не се харесват на потребителите, които дори започнаха онлайн подписка с призив да се върне старата версия. Над 1 млн. души вече са я подписали.

Кайли Дженър, която е полусестра на Ким Кардашиън, е сред известните почитатели на Snapchat или поне беше. Тя публикува коментар в Twitter, в който пита дали някой друг вече дори не отваря Snapchat. "Това е толкова тъжно", пише Дженър на своите 24,5 млн. последватели в Twitter.

Резултатът? Срив на акциите на компанията Snap, която разработва Snapchat, с 6%. Това е равно на 1,3 млрд. долара от паарната капитализация на компанията.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.