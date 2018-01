Елемент от космическа ракета е паднал близо до малък китайски град малко след изстрелването си, съобщава сп. Popular Mechanics. Инцидентът е станал на 12-ти януари т.г. в югозападната част на страната. Няма данни за пострадали или разрушения.

Космическият боклук става все по-голям проблем

Неуправляема китайска станция заплашва Европа

Елементът е един от четирите стартови двигателя на ракетата Long March 3B. Те се отделят от основния корпус малко след изстрелването. Ракетата е извела в орбита два сателита за навигация и тази процедура е минала успешно.

Самото отделяне на стартовите двигатели също е минало успешно. Един от тях обаче пада близо до град Ксиангду, който се намира на около 700 км. от стартовата площадка.

Резервоар от космическа ракета падна на градска улица

Жителите в района са били уведомени предварително, че подобен инцидент е възможен. Практика в страната е в дните преди изстрелване на ракета да се определят райони, в които може да паднат отломки и жителите там да бъдат уведомявани предварително.

Именно затова е имало хора, които са били готови да запишат на видео случващото се. Някои от тях след това са отишли и на самото място на падането на двигателя, което е съвсем близо до града.

Това далеч не е първият случаи на подобен инцидент в страната. През 2016 г. елемент от обвивката на Long March 3B падна на земеделска земя. През 2015 г. елемент от двигателя на Long March 4C пък пада върху къща, за щастие без пострадали хора.

Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least... pic.twitter.com/CbYKkDsvsO