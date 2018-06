Роботът София - първият в света с гражданство, откри днес Webit.Festival Europe, който започна в София.

Над 7 хил. участници от 110 страни обсъждат на форума бъдещето на Европа и света, на технологиите, дигиталното здравеопазване, умните градове, сигурността и законодателството в дигиталната сфера.

Събитието е част от Европейската седмица на цифровите технологии и иновациите, водещото събитие на Българското председателство на Съвета на ЕС в тази сфера. Форумът се провежда под мотото „Преоткриване бъдещето на Европа“. Над 200 журналисти от цял свят отразяват събитието.

Today, Sofia is buzzing with great tech events: #Webit is also in full swing, with Mina Dimitrova joining @GabrielMariya, @PatBreen1, @JohnEdwardFrank & @RobertCWolcott for the Plenary session on how to reinvent Europe's Future. #GrowWithGoogle. https://t.co/pOssnxy2qq pic.twitter.com/jkmCQtvxKh