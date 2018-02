Американската маркетингова компания J.D. Power публикува 29-я рейтинг за надеждност на автомобилите. В изследването са участвали почти 37 000 американци, които е трябвало да отговорят на въпроса: колко често са се сблъсквали с проблеми в своя автомобил през последните 12 месеца. Класацията се определя на база броя дефекти на 100 автомобила от всяка марка. Всички автомобили са разпределени в 19 категории.

Класирането на марките показва много притеснителни за Toyota резултати. Няма да сгрешим ако кажем, че огромните продажби на компанията през десетилетията се дължа в много голяма степен на имиджа за здравина и издръжливост на автомобилите Toyota. Проблемът е, че рейтингът за надеждност на J.D. Power отрежда на Toyota едва девето място със 127 проблема на 100 коли. Това е много съществено отстъпление в тази класация, тъй като миналата година марката бе на трета позиция.

A chart of our overall #JDPowerVDS rankings! pic.twitter.com/Dd1fCfbFij