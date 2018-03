През есента на 2016 г. Lynk & Co дебютира пред света в шведския Гьотеборг. Мястото не бе случайно, тъй като Geely е собственик на Volvo и Lync & Co, а последните използват платформата на Volvo за своите модели. Тогава Lynk & Co заяви, че възнамерява да промени облика на автомобилния пазар. Направи първата стъпка година по-късно, когато за 2 минути и 17 секунди продаде 6000 коли по Интернет и влезе в Книгата на рекордите Гинес.

Вчера компанията представи третия си модел, който ще предложи на клиентите в Европа. Премиерата на 02 се състоя в Амстердам.

Европейското производство на марката ще се осъществява в белгийския завод на Volvo в Гент, като то ще стартира през 2019 г. и същата година клиентите ще започнат да получават автомобилите си.

Lynk & Co обяви иновативен подход за продажбата на автомобили в Европа. Компанията отваря нов „магазин“ в Амстердам, след което такива ще бъдат открити в Барселона, Берлин, Брюксел и Лондон. Те наричат тези магазини "Offline Stores". Ще бъдат разположени в модните райони на съответните градове. В помощ на тези „офлайн магазини“ ще е онлайн покупката на lynkco.com.

Lynk & Co продължава да залага на стратегията си за улесняване на покупката, която предвижда едно възможно ниво на оборудване – топ ниво. Така клиентът спестява време от лутане в дългите и сложни листи за избор на пакети и опции, с които да оборудва колата си. В този случай той избира една възможност – най-оборудваната, с което приключва.

Автомобилите на новата марка ще се проектират в Швеция и ще се предлагат с нов абонаментен план на собственост, с което компанията се надява да отрази вкусовете на модерните шофьори.

Същото се отнася и за изпълнението на интериора, който изобилства от технологии за свързаност, включително първият в света бутон за споделяне на автомобила. Безжичното индуктивно зареждане вече се предлага от голяма част от компанията, но това е само малка част от възможностите за свързаност. Компанията описва моделите си като „смартфони на колела“: с голям централен дисплей и модерни телематични системи, свързани постоянно с Интернет.

