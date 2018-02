VW, Daimler и BMW изкараха по-голямата част от седмицата да посипват главата си с пепел, уволниха по някой и друг човек на висока заплата, но това далеч не е достатъчно, за да се изтрие срама от сравненията с методи, използвани преди 70-80 години.

Два дни, след като новината за тестове върху маймуни гръмна в САЩ, материал в Stuttgarter Zeitung, регионален вестник в южна Германия, обвини големите три производителя, че са извършвали тестове за влиянието на вредните газове върху хора. Новината тръгна лавинообразно, затова е добре да видим фактите, а и обясненията.

През 2007 г. триото, заедно с доставчика на авточасти Bosch, създават изследователска лобистка група, наречена European Research Group on Environment and Health in the Transport. Тя е по-известна със съкращението си EUGT. Задачата й е да използва науката, за да демонстрира, че токсините от дизеловите двигатели не представляват голям риск за човешкото здраве. Bosch напуска групата през 2013 г. Може би „научният” подход не им се е понравил…

Групата финансира много изследвания, включително скандалния тест с изгорели газове върху маймуни, провел се през май 2014 г. Методите на лобистката група очевидно са далеч от общоприетите, затова тя е разпусната през миналата година.

Но преди това, през 2013 г., EUGT съвместно финансира “inhalation study with nitrogen dioxide in healthy people.” Азотният диоксид (NO2) е един от основните токсини в изгорелите газове от дизелов двигател. Това е един от газовете, които VW изкуствено намалява чрез софтуер, заради който избухна „Дизелгейт”.

Тестовете са извършени върху 25 доброволци в Aachen University Hospital. Води ги професор Томас Краус. В продължение на три часа групата, намираща се в стая с размер 40 кв. м, е изложена на различни нива NO2, от естественото съдържание на газа в атмосферата до три пъти над нормалното равнище, което е много над препоръчителните максимални стойности от Световната здравна организация. Доброволците първо са карали велоергометри, след това са седели на маса. Не са използвани никакви други токсини или газове. Експериментът е бил подписан от етичния комитет на факултета. Той класифицира експеримента като „оправдан”, тъй като излагането на NO2 е много кратко.

Резултатите, публикувани през 2016 г., са добра новина за автомобилната промишленост. Те показват „никаква реакция на вдишания NO2.” Професор Краус отбелязва, че резултатите не могат да се пренесат върху цялото население, тъй като, например, всички доброволци са били непушачи и никой не е страдал от астма, освен това токсинът е бил изолиран от други вредни вещества.

Това означава, че тестът не може да се използва за извличане на изводи за ефекта на мръсния въздух върху човешкото здраве. Професорът се страхува, че тези резултати може да се „превърнат в инструмент”, но не казва от кого. Той добавя, че EUGT не е „въздействал” върху изследването.

Но ефектът от вредните газове е ясен. Проучване, публикувано миналата година в списание Nature казва, че всяка година преждевременно умират поне 38 000 човека, а причината за това са повишените нива на азотни оксиди, отделяни от дизеловите автомобили.

Daimler се разграничи от експериментите: “Шокирани сме от обхвата на изследванията и тяхното прилагане… осъждаме тези експерименти.”

Тази седмица сър Дейвид Кинг, главен научен експерт на Великобритания между 2000 и 2007 г, заяви, че германските автомобилни концерни „имат кръв по ръцете си” заради тестовете, които го убеждават да посъветва тогавашното британско правителство в полза на дизеловите автомобили. “Броят на преждевременните смъртни случаи във Великобритания е много, много голям заради концентрацията на азотни оксиди във въздуха, натрупала се в следствие на решението на правителствата в цяла Европа да окуражат дизелите на база това, че катализаторите вършат работа,” заявява той пред The Daily Telegraph.

Daimler заяви, че „всички изследвания, проведени от EUGT, са били придружени и проучени от научно-консултативен съвет, съставен от признати университети и научни институти”, докато VW заяви в свое изявление, че “научните методи, използвани от EUGT, са били грешни.”

Кой сега трябва да обвиняваме: професорите или индустрията?

