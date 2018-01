"Фолксваген" е провеждал тестове за въздействието на вдишването на токсични азотни оксиди (NOx) на 25 здрави човека, съобщи немският "Зюддойче цайтунг", цитиран от БГНЕС.

Преди дни стана ясно, че най-големият производител на автомобили в света е помогнал с финансиране експерименти, при които маймуни и хора са дишали отработени газове.

От „Фолксваген“ се извиниха ясно за форми на злоупотреба с животни, се казва в изявление в събота, след като „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американски институт по поръчка на немски автомобилни фирми е провел тестове на 10 маймуни през 2014 г. Те са били принудени да вдишват отработени автомобилни газове, за да се провери токсичността на дизеловите емисии, предаде ДПА.

Според „Ню Йорк таймс“ 10 маймуни били затворени в херметически камери и били оставени да гледат анимационни филмчета, докато дишали отработените газове от VW Beetle.

What?!?



EUGT research body that was founded by BMW, Bosch, Daimler and Volkswagen sponsored a study published in 2016 that showed tests had been undertaken at Aachen University that let 25 persons inhale varying degrees of NO2 concentrations, Stuttgarter Zeitung says