Жена простреля трима души, след което се самоуби в централата на сайта за видео споделяне „YouTube” в Калифорния.

Началник Ед Барберини от полицията в Сан Бруно заяви, че тримата простреляни са с „лечими наранявания”.

Името на жената е Насим Агдам, на 39 г., живяла в калифорнийския град Ривърсайд, както и в Сан Диего, посочва „ABC”. По предварителни данни тя няма никаква връзка с компанията „YouTube”.

Целта, според „CNN” е бил мъж на 36 години, приет в тежко състояние в болница. Освен него са пострадали две жени – на 32 и 27 години.

Началникът на полицията заяви, че оръжието, използвано при стрелба, е пистолет.

Според „Fox News” мъжът е приятелят на жената, която е стреляла. Полицията съобщи, че не определя инцидента като терористичен акт.

Президентът Доналд Тръмп благодари на полицейските служители, пристигнали първи на мястото на инцидента.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.