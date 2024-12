Зеленски, Макрон и Тръмп разговарят във Франция

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Елисейския дворец за среща с френския президент Еманюел Макрон и новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

President Zelensky arrives at Élysée Palace to meet with President Trump and President Macron pic.twitter.com/XvydF0oyid