Зеленски: Още два кораба преминаха през временния "зърнен коридор" покрай България и Румъния

У краинският президент Володимир Зеленски обяви снощи, че още два кораба са преминали по "временния" черноморски плавателен коридор, използван след оттеглянето на Русия от зърнената сделка през юли, предаде Ройтерс.

"Два кораба успешно преминаха през нашия временен "зърнен коридор", гласи публикацията на Зеленски в социалната мрежа Х.

Two more vessels have successfully passed via our temporary Black Sea grain corridor.



Ukraine restores true freedom of navigation to the Black Sea. Freedom requires decisiveness.



I thank all of our port workers and everyone who ensures the safe functioning of the corridor.



We…