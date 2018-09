Събитията в Кемниц разтърсиха Германия. Убийството на германски гражданин от имигранти отприщи вълна от насилие и разтревожи управляващите.

Министър на външните работи Хайко Маас призова пламенно своите сънародници да „покажат лицата си” срещу възхода на десния екстремизъм, пише Леонид Бершидский в „Блумбърг” (Bloomberg).

„Моето поколение получи свободата, върховенството на закона и демокрацията като подаръци. Не трябваше да се борим за тях и понякога ги приемаме за даденост… Нашата демокрация е това, което ние правим за нея”, заяви Маас и призова мълчаливото мнозинство да „стане от диваните” и да се противопостави на възхода на десния национализъм.

Призивът на Маас е силно предупреждение за това, че събитията от 30-те години на миналия век могат да се повторят.

През 1928 г. водещата политическа сила в Германия са социалдемократите, с близо 30% подкрепа. В същото време одобрението за десните националисти е по-малко от 3%.

Само 4 години по-късно Адолф Хитлер взима властта, след като за националсоциалистите гласуват над 35% от германците.

В книгата си за Ваймарската република историкът Улрих Клуге пише, че възходът на нацистката партия се дължи на „мълчаливото мнозинство”, което не се противопоставило на нейните действия.

Сега социологическите проучвания показват, че крайно дясната „Алтернатива за Германия” вече се ползва с по-голяма подкрепа от социалдемократите на Маас. Все пак най-голямата политическа сила в страната остава воденият от канцлера Ангела Меркел съюз между християндемократи и християнсоциалисти, въпреки че подкрепата за него е паднала до най-ниското ниво от Втората световна война насам.

От „Алтернатива за Германия” официално се разграничиха от събитията в Кемниц, а и германската политическа система е далеч по-стабилна, отколкото преди нацистите да дойдат на власт.

И все пак сегашните крайни националисти получават най-голяма подкрепа точно в населените места, където избирателите издигат националсоциалистите през 1932 г.



Може ли сега Германия да се плъзне по същия наклон, който доведе до падането на Ваймарската република и най-кървавия конфликт в световната история?



Нацистите печелят голяма част от своето влияние чрез конфронтации с друга, еднакво насилствена антидемократична сила - комунистите. Днешната немска левица определено е доста по-слабо радикална, което намалява възможността от сблъсъци и политическо насилие.

В същото време и германската икономика е в доста по-добра форма. Безработицата е на рекордно ниски нива. Трудно е човек дори да си представи, че в подобни условия „Алтернатива за Германия” може да конкурира коалицията на Меркел.

Но това не означава, че Маас греши, когато призовава мнозинството германци да заемат по-убедителна позиция срещу крайната десница.

От една страна в представите на останалия свят Германия често се свърза с най-лошите моменти от нейната история.

От друга е важно, както за правителството, така и за мирните германци да гарантират, че крайно десните няма да получат усещането, че притежават улицата, дори в традиционните си крепости като Саксония, където се намира Кемниц.

Загрижеността на Маас, че е възможно нещо да се обърка с демокрацията в Германия, може да е преждевременна, но призивът му е съвсем уместен.

Мюнхен, а не Брюксел ще реши бъдещето на ЕС

Меркел: Въпрос на живот и смърт

AFP: Враговете на Меркел надушват кръв

Насилие и протести след убийство в Германия

As the far-right gets bolder, Germans should remember the lessons of Weimar https://t.co/6suIynGHei via @bopinion