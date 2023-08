За опит за подмяна на изборите: Съдебното жури в Джорджия повдига обвинение срещу Тръмп

Г олямо съдебно жури в щата Джорджия повдигна днес обвинения срещу Доналд Тръмп за опит за подмяна на резултатите от изборите в САЩ през 2020 г., предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е четвъртият обвинителен акт повдигнат на бившия президент.

BREAKING: Former Pres. Trump and 18 associates have been charged in the Georgia election interference probe. @DavidMuir reports. https://t.co/M2qhDb1YUL pic.twitter.com/68U6wgNuH3 — ABC News (@ABC) August 15, 2023

Делото, внесено в окръжния съд във Фултън от прокурор Фани Уилис, може да задълбочи проблемите с правосъдието на Тръмп, който е водещ кандидат за номинацията на Републиканската партия за президентските избори през 2024 г., посочва Ройтерс.

Прокурорите повдигнаха 11 обвинения срещу Тръмп и негови приближени, включително за фалшифициране на документи и рекет, извършени от организирана престъпна група.

Among those named in the indictment, charged under Georgia’s anti-racketeering law, are Rudy Giuliani, Trump’s former White House chief of staff Mark Meadows; and several Trump advisers, including attorneys John Eastman and Kenneth Chesebro. https://t.co/I8isUtkXg4 — The Washington Post (@washingtonpost) August 15, 2023

Обвинения са повдигнати също срещу 10 сътрудници на Тръмп, включително бившите и му адвокати - Руди Джулиани и Джон Истман, и бившия началник на канцеларията на Белия дом Марк Медоуз.

BREAKING: A grand jury in Fulton County, Georgia, has indicted former President Donald Trump and more than a dozen of his associates with election fraud, racketeering, and other charges related to alleged efforts to overturn the 2020 election. https://t.co/iSagYVsChw — CBS News (@CBSNews) August 15, 2023

Делото се основава на телефонен разговор от 2 януари 2021 г., в който Тръмп притиска високопоставения служител от избирателните органи на щата Джорджия, Брад Рафенспъргър, да „намери" достатъчно гласове, за да обърне изборната му загуба с незначителна разлика в щата. Рафенспъргър отказва да го направи.

Четири дни по-късно следва щурмът на Капитолия, при който разгневени поддръжници на Тръмп се опитват да осуетят утвърждаването от Конгреса на победата на Джо Байдън, припомня Ройтерс.