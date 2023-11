Въоръжен нахлу с автомобила си на летището в Хамбург (ВИДЕО/СНИМКИ)

Л етището в Хамбург бе затворено, след като въоръжен мъж проникна на територията му и произведе изстрели във въздуха, съобщи говорител на федералната полиция, цитиран от ДПА.

Въоръженият мъж е нахлул около 20:00 ч. в събота с автомобила си през портала и стрелял два пъти във въздуха.

Предполага се, че в колата му е имало две деца.

BREAKING:



The Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac.



Police getting ready to storm the airport.



Some German media claim the man fired off shots while breaking in. https://t.co/89vg3EaFdu