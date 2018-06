Най-малко 62 души загинаха, а стотици са ранени, след като Вулканът на огъня или просто Фуего изригна в Гватемала.

В страната е обявен национален траур и извънредно положение. Изригванията продължат, придружени със земетресения, облаци от дим са закрили небето, а по склоновете на вулкана се стичат потоци от лава.

Фината и токсична вулканична пепел се сипе и в едноименната столица на Гватемала, която е разположена на около 40 км. от кратера на вулкана. Единственото летище в страната беше временно затворено за полети.

Очаква се броят на загиналите да нарасне. Те не са имали никакъв шанс, когато пирокластичният поток – облак от нагорещен над 1000 градуса по Целзий газ и пепел, движещ се със стотици километри в час, достигнал къщите им, били буквално изпепелени.

Според свидетели в разрушения град Ел Родео на склоновете на Фуего са живеели стотици. Оцелели разказват, че не знаят нищо роднините си. Спасителните работи са силно затруднени от продължаващата вулканична активност.

Общо 3 100 души са евакуирани, според докладите на националната агенция за управление на бедствия в Гватемала.

