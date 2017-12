Военно напрежение в Северно море - британски фрегата е съпроводила руски боен кораб близо до британски териториални води.

Британската фрегата „Сейнт Албънс” отплавала на 23 декември да проследи кораба „Адмирал Горшков” заради повишена активност при движението му в Северно море.

The Royal Navy's HMS St Albans spent Christmas Day shadowing a Russian warship through the North Sea, close to UK waters. pic.twitter.com/bKvGKOcjX5