Един човек е загинал и един е сериозно ранен при сблъсъка на пътнически влак, в който който пътували членове на американския Конгрес от Републиканската партия, с камион за боклук.

Жертвата не е от конгресмените и сред тях няма сериозно пострадали, съобщи прессекретарят на Белия дом Сара Сандърс.

Влакът е тръгнал от гара Юниън стейшън във Вашингтон тази сутрин, а инцидентът стана в щата Вирджиния в района на град Шарлътсвил.

Па-рано в. „Политико” съобщи, че законодателите не са пострадали, а шофьорът на камиона е ранен. На снимки от местопроизшествието се вижда, че превозното средство е сериозно пострадало и се е обърнало на една страна.

