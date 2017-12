Остават броени дни до края на 2017. Без съмнение много динамична и тревожна в международен план. Много от кризите не намериха решение, не липсваха и нови сътресения. Но кои се оказаха големите победители и големите губещи след всички политически бури. Списание Politico направи класация на най-емблематичните от тях.

2017-а – годината, в която рухна халифатът

Победителите

Еманюел Макрон

"Макрон-манията" разбуни политическия елит на Европа през 2017 г., а френските гласоподаватели яхнаха вълната. Първият знак, че Емануел Макрон би могъл да възпламени нов революционен пламък във Франция беше, че обедини гласоподавателите около себе си, точно както го направи Доналд Тръмп. Макрон спази предизборното си обещание да създаде партийно движение от нулата и да стигне до Елисейския дворец преди да навърши 40.

Макрон - либералният Тръмп

Подпомогнат от недостатъците на предшественика си Франсоа Оланд и скандалите около конкурентите си - Франсоа Фийон и Марин Льо Пен, той пое контрола над френския парламент и застана начело на реформата в Европейския съюз.

Себастиан Куртц

Всичко, което Макрон може да направи, Себастиан Кур го направи в по-млада възраст. Докато много от мечтите на 31-годишните се свеждат до ипотека, брак или дете, Куртц постигна повече. Той стана председател на Австрийската народна партия, спечели изборите и в крайна сметка стана министър-председател като коледен подарък.

Детското лице на крайното дясно или нов консерватизъм

Възможно ли е той да вдигне Австрия от сегашния й статут в Европейския съвет като кученцето на Германия? Може ли да стане модел за други десни лидери, надявайки се да отблъснат популистките вълни? Всички възможности са пред него.

Сесилия Малстрьом

С амбициите на Обединеното кралство за "Глобална Англия", маркиращи всяка сделка за „Брекзит“ и оттеглянето на САЩ като фактор е глобалната търговия, европейският комисар по търговията пое ролята на лидер в световната търговия. Тя завърши мега-сделките с Канада и Япония, и е близо до най-голямата сделка, сключвана някога с търговския блок на Латинска Америка, известна като Меркосур, скоро ще започне преговори с Австралия и Нова Зеландия през 2018 г.

Андрей Бабиш

Между политическата власт и присъдата може да има много тънка разлика – вземете пример от Силвио Берлускони. Бабиш върви успешно по същия път въпреки усилията да бъде осъден за борба с евросредства. Милиардерът е новият чешки министър-председател.

Милиардерът Бабиш спечели изборите в Чехия

Той променя баланса на властта на ЕС на няколко фронта: като осмият либерален лидер той сега дава на политическата група на АЛДЕ равностоен фактор в Европейския съвет а като евроскептик той наклонява Вишеградската група от конструктивен към обструктивен подход към Брюксел.

Лео Варадкар

Млад гей от ирландско-индийско произход Варадкар никога не се е сблъсквал с избори като кандидат, който да води страната. Неговата успешна маневра за "Брекзит" постави Ирландия в центъра на най-трудното предизвикателство на ЕС, само седмици след като загуби министър-председателя си в шумен скандал и отправи недоверие към опозицията "Фиана Файл", за която разчита за доверието.

Доналд Тръмп

Опонентите му се опитваха да го саботират през цялата първа година на управлението му.

Голямата реформа на Тръмп мина през Сената

Въпреки всичките скандали и изненадващи ходове, Тръмп запази лоялността на своето ядро, натрупа консервативни назначения в съда и доминира в новините с последователност, с която друг съвременен президент не може да се похвали.

Високоскоростни влакове „Талис“

