Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 4,5 млрд. евро на Киев през март (ВИДЕО)

У краинският президент Володимир Зеленски прие днес западни лидери в Киев в деня, в който Украйна отбелязва втората годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, предаде Асошиейтед прес.

Това става в момент, когато украинските сили изпитват недостиг от боеприпаси и въоръжения, а изпращането на чуждестранна помощ виси на косъм.

Зеленски разпространи видеоклип от летището в Гостомел заедно с премиерите на Италия, Канада и Белгия - Джорджа Мелони, Джъстин Трюдо и Александер де Кро, както и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Преди две години посрещнахме тук вражеския десант с огън, две години по-късно тук посрещаме нашите приятели и партньори", каза Зеленски на летището край Киев, което руските десантчици безуспешно се опитаха да превземат в първите дни на войната.

Западните лидери пристигнаха малко след като руски дрон удари жилищна сграда в южния град Одеса, при което загина най-малко един човек. При нападението срещу жилищната сграда снощи три жени също така получиха тежки изгаряния, написа в социалните мрежи областният управител на Одеска област Олег Кипер. Спасителните служби претърсват развалините в търсене на оцелели.

Италия, която държи ротационното председателство на групата на седемте водещи световни икономики, обяви, че страните от Г-7 ще проведат виртуална среща по-късно днес със Зеленски и ще приемат съвместно изявление за Украйна.

"Повече от всякога ние заставаме твърдо зад Украйна. Финансово, икономически, военно и морално. Докато страната не бъде окончателно освободена", написа Фон дер Лайен в социалната платформа "Екс".

Our visit underlines our unwavering solidarity with Ukraine



Your country has become a symbol of resistance and freedom



We remain at your side with critical support.



And we are committed to making Russia pay the price of its war of destruction ↓ https://t.co/JQQq6v0WV7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

На фронтовата линия в източната Донецка област украинските войници отправяха молба за боеприпаси.

"Когато врагът дойде, много от момчетата ни умират... Седим тук и нямаме нищо", каза 27-годишният Володимир, старши офицер в артилерийска батарея.

"За да защитим пехотата си... се нуждаем от голям брой снаряди, които сега нямаме", каза 45-годишният Олександър, командир на артилерийска част.

Двамата офицери посочиха само първите си имена, позовавайки се на съображения за сигурност.

В послание по повод втората годишнина от войната генерал-полковник Олександър Сирски, главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, благодари на украинските войници за жертвите им и на западните съюзници за тяхната подкрепа, като заяви: "Всеки снаряд, всеки танк, всяка бронирана машина спасява преди всичко живота на украински войник".

По-рано този месец Зеленски уволни висшия военен командир Валерий Залужни и го замени със Сирски, което е най-значителната промяна във висшия команден състав след пълномащабното нахлуване.

Властите отбелязаха и успехи, включително вчерашното сваляне на руски разузнавателен самолет за ранно предупреждение и контрол.

Ако това бъде потвърдено, това ще отбележи загубата на втория такъв руски разузнавателен самолет за малко повече от месец. Украинските военни твърдят, че Русия използва тези самолети за насочване на ракетни атаки.

Войната се води и в Русия. Дронове удариха днес стоманодобивен завод в Липецка област в Южна Русия, предизвиквайки голям пожар, заяви липецкият губернатор Игор Артамонов, като добави, че няма жертви. Независими руски медии съобщиха, че местният Новолипецки металургичен комбинат е най-големият стоманодобивен завод в Русия. Видеоклипове в руските социални мрежи показаха няколко пожара, горящи в комбината, като се чу и експлозия.

Независимата руска медия "Медиазона" съобщи днес, че през 2022 г. и 2023 г. около 75 000 мъже от Русия са загинали в сраженията по време на войната.

"In the near future, we will give an asymmetric response to the Russian occupier," said to Ukrainians the Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, on the second anniversary of the Russian invasion ⚔️#UkraineRussiaWar #Ukraine https://t.co/Si9TvN0nH5 — The Odessa Journal 🖋⚓ (@Odessa_Journal) February 24, 2024

„ЕС ще предостави 4,5 млрд. евро на Киев през март. Това ще бъде първият превод по новия механизъм на ЕС за Украйна в размер на 50 млрд. евро“.

Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, по време на посещението си в Киев, съобщи „Киев Индипендънт“.

"Не ми трябва такси, а боеприпаси": Зеленски от въображаем президент до лидер във война

Фон дер Лайен обяви това след среща с украинския премиер Денис Шмигал. Двамата са обсъдили въпроси, свързани с украинския износ по сухопътната граница и съвместната работа в отбранителната промишленост.

⚡️EU to send 4.5 billion euros to Ukraine in March in first payment under new aid program.



The European Union’s new 50 billion euro Ukraine Facility will make its first transfer of 4.5 billion euros to Ukraine in March, Ursula von der Leyen said.https://t.co/Net8TXjH5u — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2024

"Най-голямата грешка беше да се започне тази война": Равносметката след 2 години сражения в Украйна

По думите на Фон дер Лайен досега ЕС е предоставил на Украйна военна помощ в размер на 28 млрд. евро.

Председателят на ЕК обяви, че ЕС ще открие офис за иновации в отбраната в Киев. Новият офис ще подпомага интеграцията на Украйна в отбранителните програми на ЕС, както и ще позволи на европейските държави да се учат от украинския опит на бойното поле.

Две години война в Украйна: Надеждата за мир продължава да изглежда далечна